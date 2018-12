Facebook

Am Donnerstag kann es am Vormittag Schneeregen geben © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag geht es unbeständig und teils windig weiter. Es ist überwiegend stark bewölkt, auch etwas Schneeregen ist möglich. Regional ist Glätte nicht auszuschließen. Frühwerte ab 0 Grad, Höchsttemperaturen nur bis 3 Grad. Am Freitag setzt sich jetzt doch freundliches Wetter durch. Nach regionalem Hochnebel sollte sich die Sonne öfter zeigen. Frühwerte ab 1 Grad, Temperaturhöchstwerte bis 10 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Feinstaubbelastungen sind aufgrund der Windsituation wieder zurückgegangen und es sind keine Grenzwertüberschreitungen zu erwarten.

3. Verkehr

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Aus für Ticketautomaten in Bus & Bim

Grazer Busse und Straßenbahnen sollen künftig ohne Ticketautomat unterwegs sein: Die Holding Graz will dies bis Mitte 2020 bei den Bussen umsetzen. Langfristig soll dies auch in den Bim umgesetzt werden. Automaten würden in den Garnituren laufend für Staus sorgen, zudem sei der Trend, Fahrscheine digital zu erwerben, generell im Vormarsch – Fahrscheinkauf via Smartphone-App also. Getestet werden sollen außerdem neue wetterbeständige Ticketautomaten für den Freibereich.

5. Schon Pläne?



Der "Shopping-Nikolaus"

Am Donnerstag, dem 6. Dezember verteilt der Nikolaus Süßigkeiten an die kleinen Citypark-Besucher im Center. Die Nikolaussäckchen werden von 14 Uhr bis 17 Uhr verteilt.

Citypark, 6. Dezember, 14-17 Uhr. Tel. 0316 71 15 80





Steirische Chöre präsentieren sich bei der Eiskrippe im Landhaushof. Den Auftakt des Chor-Advent macht das Gospelysium am Donnerstag. Am Freitag legt der Jugendchor der Stadtpfarrkirche Graz nach.

Landhaushof, 6. Dezember, 17.30 Uhr. Tel. 0316 807 50





Der Schauspieler Frank Hoffmann liest heitere und besinnliche Geschichten, Erzählungen und Gedichte zur Adventzeit. Der Jazzgitarrist Erich Sammer spielt "verjazzte" Weihnachtslieder aus seiner aktuellen CD "Es wird scho glei Dumpa", während Klangmagier Kurt Gober, ein alter Bekannter des Austropop, mit seinen neuesten "Blecherfindungen" rund um die Klangskulpturen GUBAL, RAV-Drum und HANG in die Welt der perkussiven Metalle entführt.

Das LeBe, 6. Dezember, 19.30 Uhr. Tel. 0316 68 03 15

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Podcast zum Stadtteil Reininghaus

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.