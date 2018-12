Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Derzeit werden die Feinstaubgrenzwerte in Graz überschritten © A. W. Tengg

1. Wetter

Kurzzeitig freundlicher und etwas kühler verläuft der Mittwoch. Es bleibt meist trocken und die Sonne zeigt sich zumindest zeitweise. Gegen Abend ziehen dann wieder ausgedehnte Wolkenfelder auf und es wird erneut wärmer. Frühwerte um 0 Grad, Höchstwerte bis 5 Grad. Am Donnerstag geht es unbeständig und teils windig weiter. Es ist überwiegend stark bewölkt, auch etwas Schneeregen ist möglich. Frühwerte ab 0 Grad, Höchsttemperaturen nur bis 3 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Stationen in Graz-Süd (Tiefgartenweg) und Don Bosco messen erhebliche Luftbelastungen. Überschreitungen der Feinstaubgrenzwerte werden auch in Gries, Petersgasse, Tiefgartenweg und Graz-West gemessen.

3. Verkehr

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "No-Show-Gebühr" in Graz

Nicht abgesagte Tischreservierungen belasten die Wirte in Graz. Die Burger Factory hat ihre Konsequenzen gezogen: Tischreservierung gibt es seit Montag nur gegen Kaution. Es gehört zu einem generellen Dilemma in der Gastronomie, dass Reservierungen nicht eingehalten werden. "Speziell in der Vorweihnachtszeit tritt das gehäuft auf", so Christian Kolbl von der Wirtschaftskammer. Immer mehr Wirte suchen bei ihm Rat. "Wir beraten sie, wie etwa eine Mail-Antwort als Reservierungsbestätigung rechtlich ausschauen kann."

5. Schon Pläne?



"Ohne Wenn und Abfall"

Die Gründerin von Original Unverpackt Milena Glimbovski liest aus ihrem Buch "Ohne Wenn und Abfall". Neben Einblicken in ihr Buch wird sie auch aus dem Nähkästchen plaudern, wie ein Leben ohne Müll aussieht und wie Zero Waste mit Baby möglich ist. Sie wird neben der Lesung auch darüber erzählen, wie es ist, mit Baby nach Zero Waste Prinzpien zu leben.

Dekagramm, 5. Dezember, 19 Uhr. Tel. 0316 81 20 08





Die Gründerin von Original Unverpackt Milena Glimbovski liest aus ihrem Buch "Ohne Wenn und Abfall". Neben Einblicken in ihr Buch wird sie auch aus dem Nähkästchen plaudern, wie ein Leben ohne Müll aussieht und wie Zero Waste mit Baby möglich ist. Sie wird neben der Lesung auch darüber erzählen, wie es ist, mit Baby nach Zero Waste Prinzpien zu leben. Dekagramm, 5. Dezember, 19 Uhr. Tel. 0316 81 20 08 Europa – 5 Minuten vor 12?

Wie geht es weiter mit Europa? Im Dialog mit: S.E. François Saint-Paul, Erhard Busek und Hans-Peter Folz sowie Andreas J. Schröck. Anlässlich des 130. Geburtstages von Jean Monnet. Präsident Macron hat mit seiner Rede an der Sorbonne einen Anstoß für eine grundlegende Debatte über die Neugestaltung Europas gegeben. Muss sich die EU neu erfinden? Ist der Brexit eine Chance für Europa?

Café Promenade, 5. Dezember, 19.30 Uhr. Tel. 0664 411 42 43





Wie geht es weiter mit Europa? Im Dialog mit: S.E. François Saint-Paul, Erhard Busek und Hans-Peter Folz sowie Andreas J. Schröck. Anlässlich des 130. Geburtstages von Jean Monnet. Präsident Macron hat mit seiner Rede an der Sorbonne einen Anstoß für eine grundlegende Debatte über die Neugestaltung Europas gegeben. Muss sich die EU neu erfinden? Ist der Brexit eine Chance für Europa? Café Promenade, 5. Dezember, 19.30 Uhr. Tel. 0664 411 42 43 Peter Klien - Ein Reporter packt aus

Der "Willkommen Österreich"-Satire-Reporter auf Tour. Gegen ihn ist selbst Armin Wolf ein kuscheliger Hofberichterstatter. Klien ist die härteste Nummer, die der ORF derzeit an der Journalistenfront zu bieten hat. Nun gibt's endlich die Bühnenshow zum Kult-Format. Mit sauberem Anzug und unschuldigem Blick macht Klien, was er am besten kann: auf ganz seriöse Weise ganz unseriöse Fragen zu stellen.

Orpheum, 5. Dezember, 20 Uhr. Tel. 0316 871 871 11

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Neue Zeichen in Graz

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.