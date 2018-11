Facebook

Niederschlag, aber keinen Schnee bringt das Italientief nach Graz © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag überwiegen die Wolken und es regnet häufig. Die Schneefallgrenze liegt auf etwa 900m. Aus Nordost gelangen wieder zunehmend kältere Luftmassen zu uns. Tagestemperaturen zwischen 5 und 6 Grad. Am Dienstag ist es wechselnd bewölkt. Es wird wieder etwas kälter. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad im Grazer Becken.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es werden an keiner Messstation Überschreitung von Grenzwerten registriert. Aufgrund des Italientiefs ist mit keiner Verschlechterung der Luftqualität zu rechnen.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich bis Pedrettogasse) gilt bis 30.11. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Humboldtstraße zwischen Grabenstraße und Bergmanngasse gibt es bis 23.11. eine Spurumlegung.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.

- In der Triester Straße (Bereich Lauzilgasse bis Unterführung Lazarettgürtel) gibt es zwischen 21.11. und 30.11. eine Sperre stadteinwärts (20.30 - 5.30 Uhr) bei Umleitung über die Herrgottwiesgasse.



4. Advent-Umfrage

Knapp eine Woche vor Beginn der Adventzeit haben die Weihnachtsmärkte bereits geöffnet und Graz bietet tatsächlich eine wahre Märchen-Winterwelt an. Am Freitag wurde ja offiziell in die Saison gestartet. Doch wo weihnachtet es bereits am meisten? Am Altgrazer Christkindlmarkt im Franziskanerviertel, am Schloßberg oder doch vor dem Rathaus? Hier können Sie abstimmen!

5. Wohin?



Movember-Charity

Der November steht im Zeichen der Prostatakrebs-Bekämpfung. Das Symbol der Solidarität ist die gelockerte Krawatte, die "Loose Tie". Unterstützen Sie die Aktion und setzen Sie am 26. November ein Zeichen im Salon Dieter Ferschinger. Lockern Sie Ihre Krawatte und lassen Sie sich Ihren Bart gegen eine Spende ab € 40,- stutzen oder abrasieren. Der gesamte Erlös kommt der Krebshilfe Steiermark zu Gute.

Salon Dieter Ferschinger (Neutorgasse 55), 26. November, ab 18 Uhr Tel. 0316 71 08 85

Murinsel-Monday Nights

Mit rauer Stimme findet der Sänger und Songwriter Nabil vor der düsteren Soundkulisse aus Blues und Rock seiner Band klare Worte für die Zeiten, in denen wir leben. Auf seiner zweiten CD, wurden neun Originalkompositionen aufgenommen, die genreübergreifend den Bogen vom Blues über Rock zum Jazz spannen.

Murinsel Café, 26. Novemeber, 19.30 Uhr. Tel. 0664 455 37 70



21&Counting

Solo-Tanzperformance von Tomas Danielis. Der international bekannte Tänzer und Meister des Sarkasmus, setzt sich in seiner Solo-Tanzperformance mit einem hochaktuellen Thema auseinander – wie sieht man sich selber, wie nehmen einen andere wahr und wie wird miteinander kommuniziert. Danielis zeigt wie sich die Fähigkeit zur direkten Kommunikation verdreht und verändert.

Theater am Lend, 26. November, 20 Uhr Tel. 0664 844 35 99

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Montag.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.