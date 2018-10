Facebook

© A. W. Tengg

1. Wetter

Der Samstag verläuft zunehmend unbeständig. Meist überwiegen von Beginn an dichte Wolken. Im Laufe des Vormittags beginnt es dann recht verbreitet zu regnen. Mit den Niederschlägen frischt teils lebhafter Nordostwind auf. Frühtemperaturen ab 7 Grad, Tageshöchstwerte bis zu 18 Grad. Am Sonntag stellt sich mit einem Oberitalientief wechselhaftes und windiges Wetter ein. Es gibt jedoch längere Niederschlagspausen und etwas Sonnenschein. Die Höchstwerte erreichen 17 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Mit dem auffrischenden Wind sollte sich die Luftqualität noch weiter verbessern.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der St.-Gotthard-Straße (Bereich Andritzer Reichsstraße bis St.-Veiter-Straße) gibt es bis zum 29.10. eine Einbahn in Fahrtrichtung Westen (Andritzer Reichsstraße). Umleitung in Fahrtrichtung Osten über Hoffeldstraße;

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



4. Zahl des Tages



Am Nationalfeiertag strömten 85.000 Menschen zur Heeres-Schau in die Grazer Innenstadt. Die Kleine Zeitung hat den Tag in Form eines Live-Tickers begleitet. Hier können Sie den Tag Revue passieren lassen - samt beeindruckender Helikopter-Rettung, enttäuschender Flugshow, Kritik in sozialen Netzwerken und jeder Menge Militärmusik. Laut Bundesheer waren 1000 Soldaten in der Grazer Innenstadt unterwegs.

5. Wohin?



Graz engagiert 2018

Informationen über das ehrenamtliche Engagement in Graz: Am Samstag steht das Rathaus daher auch heuer wieder ganz im Zeichen des Ehrenamts. Von 10 bis 14 Uhr haben Sie neben einem festlichen Programm die Gelegenheit, sich mit verschiedenen Initiativen zu Möglichkeiten des freiwilligen Engagements bei einem Buffet zu vernetzen.

Rathaus, Graz. 27. Oktober, 10-14 Uhr.

Tel. 0316 870

"Der Frackzwang"



Tel. 0677 62 42 19 89



Das Planetenparty Prinzip spielt Günter Brus. Eine Leinwand, drei PerformerInnen und ein Musiker. Eine Uraufführung 42 Jahre später. Sie suchen und vergleichen. Sie ziehen sich aus und malen sich an. Sie überlegen, wie man heute noch radikal sein kann. Sie überlegen, wie radikal man heute noch sein muss. Sie singen die Lieder, die nie geschrieben wurden. Kristallwerk, Graz. 26.-28. Oktober, 20 Uhr. Tel. 0677 62 42 19 89

Die Übüs Mindrevolution



Tel. 0 Eine futuristisch-groteske Reise über Innen, denn der Geist soll ja die Wurzel sein und ändert man die Perspektive, so verändert sich ja angeblich auch die Welt. Die Übüs sind immer noch im Irrenhaus, aber sie sollen demnächst entlassen werden. Ab nach Hause und Rückkehr in die Normalität? Diese Aussicht erscheint den Übüs alles andere als rosig. Also was tun? Werkraum-Studio (werkraumtheater), Graz. 27. Oktober, 19 Uhr. Tel. 0

676 940 03 83

Nichts für Sie dabei?

6. Ausgebuchtes Hoteldach

Die beiden umgebauten Flugzeuge am Dach des Grazer Hotels "Novapark", welche als Bar und Restaurant offen stehen, seien bislang gut genutzt worden. Für den Dezember sei man, auch dank einiger Weihnachtsfeiern, schon "komplett ausgebucht", so Direktor Ricardo Nickel. Und wer zum Essen lieber am Boden bleibt, kann hier die Gastro-Kritik von Birgit Pichler nachlesen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.