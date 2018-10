Facebook

So mancher kurze Blick in die Grazer Innenhöfe kann sich lohnen © Tengg

1. Wetter

Hoch "Viktor" verabschiedet sich. Am Mittwoch gibt es eine rasche Bewölkungsverdichtung und aufkommende Regenschauer. Frühwerte ab 10 Grad. Es wird etwas kühler bei Tageshöchstwerten bis 17 Grad. Am Donnerstag überwiegen die Wolken und es können anfangs auch noch ein paar Regentropfen fallen. Später lockert es auf und es gibt auch sonnige Abschnitte. Die Höchsttemperaturen erreichen wieder bis zu 17 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Aufgrund der Wetterlage werden Grenzwertüberschreitungen bei Feinstaub PM10 nicht ausgeschlossen. Es gibt nur schwache bis mäßige Gesamtbelastungen der Luft.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Kärntner Straße (Bereich zwischen Hafnerstraße und Gradnerstraße) gibt es zwischen 8.30 und 16 Uhr bis 17.10. eine Postenregelung.

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der St.-Gotthard-Straße (Bereich Andritzer Reichsstraße bis St.-Veiter-Straße) gibt es bis zum 29.10. eine Einbahn in Fahrtrichtung Westen (Andritzer Reichsstraße). Umleitung in Fahrtrichtung Osten über Hoffeldstraße;

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die beste Pizza in Graz?



Wie soll die perfekte Pizza sein? Und wo bekommt man sie? Diese Fragen können zu langen Diskussion führen. Das Falstaff-Magazin hat die beliebtesten Pizzerien des Landes per Umfrage gekürt. Das Don Camillo am Franziskanerplatz schafft es auf Platz 2 steiermarkweit, die Trattoria Siena landete auf Platz 4, Pizzaiolo (Dietrichsteinplatz) auf Platz 6. Unter die steirischen Top 10 schafften es auch die Pizzerien Forno Antico (Neudorfer Straße) und La Botte (Stattegger Straße). Das Leibnitzer Ristorante da Ezio erhielt die meisten Stimmen.

5. Wohin?



Markus Schlesinger



Tel. 0316 76 06 54



Markus Schlesinger ist ein Wiener Gitarrist, der sich seit Jahren als Musiker, Seminarleiter und Mitbegründer des Vienna Fingerstyle Festivals dem Fingerpicking widmet. Mit seiner Akustikgitarre, seiner rauchigen Gesangsstimme und seinem ansteckenden Humor garantiert er bei seinen Auftritten nicht nur musikalische Highlights, sondern auch kurzweilige Unterhaltung. Die Scherbe, Graz. 17. Oktober, 20 Uhr. Tel. 0316 76 06 54

"Aufforderung zum Misstrauen"



Tel. 0316 80 17-9100 Gemeinsam mit Georg Eisler und Rudolf Schönwald bildeten Hrdlicka und Martinz eine lose Gruppe von Künstlern, die eine Spielart des Realismus ("Wiener Naturalismus") als Gegengewicht zu den favorisierten Strömungen der abstrakten Malerei und des "Phantastischen Realismus" praktizierten. Man vertrat eine politische Haltung des Protests und des Widerstands – ein Aufschrei durch Kunst. Joanneumsviertel, Graz. bis 6. Jänner, 10-17 Uhr. Tel. 0316 80 17-9100





Slowenische Tage 2018



Tel. 0 Beim "Slovenski Dnevi" gibt es drei Tage lang Kunst und Kultur und auch eine Tombola. Der Mittwoch beginnt mit einem Sport-Workshop. Danach folgt eine Ausstellungseröffnung mit dem Zbor KSŠŠG und Razstava: Jan Glogovič/ YDWYA. Am Donnerstag und Freitag folgen eine Lesung und Konzerte. KSŠŠG, Graz. ab 17. Oktober, ab 17.30 Uhr. Tel. 0

664 121 32 24

Nichts für Sie dabei?

6. Zahlen des Tages

Merkur-Arena, Eisstadion und Vorplatz – hier soll ordentlich geschraubt werden. Die Stadt will groß investieren und wartet auf den Beschluss im Gemeinderat. Statt wie bisher angenommen 13,5 Millionen Euro ist nun von 17,5 Millionen Euro für den Ausbau der Merkur Sportwelt Liebenau die Rede. Der VIP-Klub soll von 700 auf 1000 Plätze aufgestockt und in ein "Sporttagungszentrum werden. 200 neue Tiefgaragenplätze sollen geschaffen werden. Lesen Sie hier, welche Änderungen noch geplant sind.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.