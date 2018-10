Facebook

Es geht weiter mit dem recht milden Herbstwetter, nur mit etwas weniger Sonne © Tengg

1. Wetter

Am Sonntag hält das recht milde Herbstwetter an. Dazu gibt es einen Mix aus Sonnenschein und dichten Wolken, gelegentlich kann vereinzelt auch kurze Schauer geben. Es überwiegt aber erneut der freundliche Wettercharakter. Höchstwerte bis 21 Grad. Der Montag bringt zunächst einige Wolken bzw. hochnebelartige Schichtbewölkung, tagsüber setzt sich dann wieder mehrheitlich die Sonne durch. Höchstwerte bis 20 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Milde Temperaturen und föhniger Wind sorgen für eine gute Durchmischung der Luftmassen und damit für eine gute Luftqualität.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- An der Gradnerstraße Bahnübersetzung gibt es wegen Bauarbeiten eine Totalsperre von 06.10. (18 Uhr) bis 07.10. (12 Uhr). Es gibt eine Umleitung über Hafnerstraße - Neuseiersberger Straße.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung von 01.10. bis 09.11.;

- In der Kärntner Straße (Bereich zwischen Hafnerstraße und Gradnerstraße) gibt es zwischen 8.30 und 16 Uhr bis 17.10. eine Postenregelung.

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

- In der Liebenauer Hauptstraße 293 wird bei Postenregelung (8.30 - 16.00 Uhr) bis 12.10. eine Wasserleitung verlegt.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Thalstraße 117-119 gibt es aufgrund einer Kanalerneuerung bis 12.10. eine Postenregelung.

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Nächste Lange Nacht kommt

Nach der Langen Nacht der Museen folgt am 19. November die "Lange Nacht der Bewerbung". Anmelden kann man sich ab dem 17. Oktober auf www.langenachtderbewerbung.com. Die Vorjahresbilanz: Rund 300 Teilnehmer, 60 Unternehmen, 1200 Gespräche und am Ende 70 feste Anstellungen. Bewerber müssen es in Gesprächen binnen kürzester Zeit schaffen, Unternehmer von ihren Qualitäten zu überzeugen. Oder auch umgekehrt. Manche Unternehmen müssen versuchen, Bewerber für sich zu begeistern, etwa die Gastronomiebranche.

5. Wohin?



Puppensonntag im Orpheum

Der Theaterverein "Das Podium" bringt den kleinen Prinzen vom Asteroid B 612 auf die Bühne. Seine Rose hat ihn auf die Reise geschickt und so landet er auch auf der Erde.

Tel. 0678 1 222 222



Der kleine Prinz nimmt uns alle mit auf seine wundersame Reise und läßt uns längst Vergessenes neu erfahren. Lassen sie sich verzaubern, wenn die Geschichten des kleinen Prinzen, auf dessen Planeten alles klein ist, auf der kleinen Bühne zu großem Leben erwacht. Orpheum, Graz. 7. Oktober, 11, 15 und 16.30 Uhr. Tel. 0678 1 222 222

Kartenhaus der Republik



Tel. 0316 872 76 00



Führung in der Reihe "Immer wieder sonntags" durch die Schau "Im Kartenhaus der Republik. Graz 1918 - 1938": Die Ausstellung zeigt die Bewährungsproben demokratischer Prinzipien wie Mitbestimmung, Freiheit und Gleichheit. Die damalige Republik erweist sich als "Kartenhaus", das schließlich in den autoritären Wendejahren in sich zusammenfällt. GrazMuseum, Graz. 7. Oktober, 15 Uhr. Tel. 0316 872 76 00

Ort der Unruhe

Ernst Logar und Historiker Heimo Halbrainer.

Die künstlerische Aktion und Buchpräsentation im öffentlichen Raum unternimmt den Versuch, vor dem Hintergrund der heutigen Belgier-Kaserne, der ehemaligen SS-Kaserne Graz-Wetzelsdorf, die Problematik des Gedenkens aufzuzeigen, das Mahnmal zu reflektieren und die Hintergründe offizieller Gedenkkultur zu durchleuchten. Ausgangspunkt sind die Ereignisse der Maitage 1945. Mit Künstler Ernst Logar und Historiker Heimo Halbrainer. Öffentlicher Raum vor Justizanstalt Graz-Jakomini und Belgierkaserne, Graz. 7. Oktober, 11 bzw. 12.15 Uhr. Tel. 0316 81 60 70

0316 81 60 70

6. Welche Grazer Lokale punkten

Der österreichische Restaurantguide "A la Carte" hat seine Bewertungen für 2019 veröffentlicht. Die am besten bewerteten Lokale in der Steiermark sind nicht in Graz zu finden, sondern in den Bezirken. An der Spitze liegt der Steirawirt mit 96 Punkten. Gefolgt vom Restaurant Die Weinbank (94 Punkte), dem Steirerschlössl (94) und der Saziani Stub'n (94). In Graz bleibt Didi Dorner im Magnolia mit der Bewertung (87 Punkte) Nummer 1. Das Carl by Philipp Haiges lässt sich 6 Punkte mehr schmecken (79), das Caylend legt 5 zu (70). Um 3 Punkte aufgewertet wurde der Kehlberghof (78), 1 Punkt mehr konnte sich das La Perla (71) sichern. In Graz-Umgebung verbesserte sich das Kupferdachl in Unterpremstätten um 2 Punkte auf 81.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.