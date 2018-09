Facebook

Bis zum nächsten Jahr! © Tengg

1. Wetter

Am Montag ist es nach der Auflösung von Nebelfeldern meist sonnig und warm. In hohen Schichten ziehen ein paar Wolken durch. Es wird noch wärmer. Tageshöchstwerte bis 28 Grad. Strahlend sonnig verläuft der Dienstag und es wird föhnig warm. Frühtemperaturen ab 15 Grad, Tageshöchstwerte bis 28 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Sämtliche Luftschadstoffe bleiben auf einem niedrigen Niveau. Es gibt schwachen Kräuter- und Ambrosiapollen- sowie Pilzsporenflug.

3. Verkehr

In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse kommt es zu einer Fernwärme-Neuverlegung samt Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.



Am Eggenberger Gürtel 56 (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10 kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.



In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße wird die Einfahrt in die Girardigasse gesperrt. Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.



In der Keplerstraße 33-65 werden bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.



In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.



In der Petersbergenstraße gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anreiner) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.



In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Erhebliches Staupotential ist zu erwarten.



In der Straßganger Straße (Bereich Loewegasse) gilt zwischen 20.08. bis 28.09. eine Postenregelung.



In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Bis zum nächsten Jahr

Wer gestern beim Aufsteirern nicht mitfeiern konnte oder sich in einer der Fotoserien wiederfinden möchte, kommt hier auf seine Kosten. Auch Arnold Schwarzenegger ließ sich einen Kurzbesuch nicht entgehen und griff am Karmeliterplatz sogar zum Taktstock. Am Sonntagvormittag sahen ihn "Aufsteirer"-Besucher durch die City radeln.

Die Kleine Zeitung hat sich außerdem beim Aufsteirern umgehört (und mitgefilmt): Was macht einen echten Steirer aus?

5. Wohin?

Come Together

Bei einer Lesung mit Gespräch findet die Begrüßung der neuen Stadtschreiberin Kinga Tóth statt. Tóth hat den Austausch zu ihrem Lebens- wie auch zum poetischen Programm gemacht, schreibend, als Performerin, wie auch durch ihre Teilnahme an kulturellen Projekten. Ein Brückenschlag zwischen lokalen und fremden Perspektiven und Erfahrungen ist ein perfektes Angebot an die Stadt Graz, die internationale SchriftstellerInnen einlädt, ein Jahr vor Ort mit lokalen KünstlerInnen, Szenen und Organisationen zu verbringen.

Literaturhaus, Graz. 17. September. , 19 Uhr. Tel. 0676 671 01 66





Tel. 0316 872-2182

Das Grazer Friedensbüro feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einer Aktionswoche: "Anstatt ein Fest zu feiern, bringen wir unsere Angebote und Botschaften unter die Menschen. Von 17. bis 21. September sind wir zwischen 9 und 14 Uhr in Graz unterwegs, kommen auf Plätzen, in Straßen und auf Bauernmärkten mit den Menschen ins Gespräch." Am Montag auf dem Leonhardplatz und dem Südtiroler Platz; Verschiedene Orte, Graz. 17. bis 21. September, ab 9 Uhr. Tel. 0316 872-2182

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Montag.

6. Großbaustelle ums Rathaus



Damit die Fußgängerzone 2019 neu gestaltet werden kann, stehen wichtige Vorarbeiten an. Ab Montag fahren die Bagger auf. Seit dem Vorjahr ist die Schmiedgasse von der Kaiserfeldgasse bis zum Hauptplatz eigentlich Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. Die Sanierung der Leitungsinfrastruktur soll bis zum 16. November dauern. In dieser Zeit sind Schmiedgasse (von Landhausgasse bis Hauptplatz), Landhausgasse (von Herrengasse bis Raubergasse) und Raubergasse (bis Hnr. 9) für Fahrzeuge gesperrt.

