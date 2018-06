Das kommt am Mittwoch, den 27. Juni auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aprilwetter auch Ende Juni © Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch gibt es vor allem am Vormittag öfters Sonnenschein. Tagsüber stellt sich dann ein Störungseinfluss ein, wobei es nur wenige Schauer geben sollte. Gegen Abend hin kann vereinzelt Regen einsetzen. Die Temperaturen bleiben gedämpft. Bewölkt und regnerisch startet der Donnerstag. Ab Mittag geht der Niederschlag in Schauerform über, zwischendurch zeigt sich dann auch die Sonne. Es bleibt windig und kühl. Tageshöchstwerte bis 20 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Es ist eine ausgezeichnete Luftqualität zu erwarten. Belastungen treten durch schwachen Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

Hier finden Sie die Baustellenvorschau für den Sommer.

4. Was Graz bewegt

Das CityRadeln dreht am Mittwoch mit seiner Juni-Ausgabe die nächste Runde in Graz. Die knapp 20 Kilometer lange "Trinkwasser-Tour startet um 18 Uhr auf dem Mariahilferplatz und führt auch zum Gelände der Wasserwirtschaft der Holding Graz, wo eine Labestation eingerichtet wird. Der nächste Termin ist am 25. Juli.

5. Wohin?

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Graz im Wandel



Die Stadtentwicklung rund um den Lendplatz hat in den letzten zehn Jahren das ganze Viertel verändert. Hunderte neue Wohnungen kamen hinzu. Der Griesplatz ist da das Grazer Stiefkind. Doch mittlerweile wird auch Gries zum Boom-Bezirk für Immobilien-Investoren. Diverse Bau- und Wohnprojekte und geplante Areale machen den Wandel sichtbar.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.