Das kommt am Dienstag, den 19. Juni auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Auch heute geht es freundlich und warm weiter © Ballguide/Nicholas Martin

1. Wetter

Am Dienstag ist es am Vormittag noch etwas stärker bewölkt. Tagsüber wird es teilweise recht sonnig. Frühwerte bei 17 Grad, Tageshöchstwerte bis 28 Grad. Der Mittwoch bringt freundliches und recht sonniges Wetter. Es wird noch wärmer mit bis 29 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Es bleiben sämtliche Schadstoffkonzentrationen auf niedrigem Niveau. Belastungen treten durch starken Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Neuen Stiftingtalstraße (Bereich Billrothgasse und Stiftingtalstraße) gibt es bis zum 22.06. zwischen 8.30-16 Uhr eine Postenregelung.

In der Stiftingtalstraße (Bereich Hahnhofweg) wird eine Bushaltestelle und ein Fahrbahnteiler errichtet.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

Hier finden Sie die Baustellenvorschau für den Sommer.

4. Grazer Bauprojekte

Für nächste Woche kommen gleich zwei Einladungen aus dem Grazer Rathaus. Die erste lädt zur Begehung der "Dominikanergründe" samt Diskussion des Gestaltungsentwurfes ein (Albertussaal, 27. Juni, 17 Uhr). Ende 2019 sollen dort die neuen öffentlichen Grün- und Sportflächen errichtet werden.

Die zweite betrifft den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur für Reininghaus. Das Projektteam informiert über den Bauablauf, die Verkehrsführung sowie Ausbaumaßnahmen (ÖAMTC Sitzungssaal, 28. Juni, ab 16 Uhr).

5. Wohin?

Der "Oscars des Musiktheaters"

Am 19. Juni wird der Österreichische Musiktheaterpreis auf verliehen, um die Leistungen des heimischen Musiktheaters zu würdigen. Erstmalig wird der begehrte Preis heuer nicht in Wien, sondern in der Oper Graz vergeben. Oper, Graz. 19. Juni., 19 Uhr. Tel. 0316 80 00

Tag der Mediation

Hier finden Sie die verschiedenen Programmpunkte.

nternationale Tag der Mediation steht ganz im Zeichen der Konflikt-Kultur. Mit einem vielfältigen Programm zeigen steirische MediatorInnen, wie wir Verständnis füreinander entwickeln können und einen konstruktiven Umgang mit der Verschiedenheit zu finden. Verschiedene Orte, Graz. 19. Juni., ab 15 Uhr Tel. 0699 10 47 59 98

Open-Air-Kino

Tel. 0316 871 871 11 Kinofans können wieder das besondere Flair eines Open-Air-Kinos mitten in Graz genießen. Beim "Leslie Open"-Sommerkino werden über 70 verschiedene Filme gezeigt. Heute wird mitdie Geschichte um das Ableben von van Gogh künstlerisch auf die Leinwand gezaubert. Wetterinfo: 0660/22 606 32 Joanneumsviertel, Graz. 19. Juni., 21 Uhr. Tel. 0316 871 871 11

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Heute ist...



ein Aktionstag, der uns besonders entgegen kommen könnte: der Weltbummeltag. 1979 rief diesen W.T. Rabe ins Leben, da ihn der Jogging-Trend störte. Bleibt noch die Frage: Ist für Hobby-Läufer das Joggen eigentlich Bummeln? Für alle, die das gar nicht interessiert: Am 19. Juni ist auch der "Eat an Oreo Day".

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.