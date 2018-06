Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick auf den Roseggergarten gegenüber der Grazer Oper © Tengg

1. Wetter

Am Samstag wird es trocken bleiben. Meist ist es freundlich mit ein einigen Wolken und wieder wärmer. Die Frühtemperaturen starten bei 15 Grad, Tageshöchstwerte bis 26 Grad. Der Sonntag bringt zunächst freundliches Wetter, am Nachmittag muss man nach Quellwolkenbildung mit einigen Regenschauern rechnen. Die Temperaturen bleiben gleich.

2. Luftgüte und Pollen

Es bleiben sämtliche Schadstoffkonzentrationen auf niedrigem Niveau. Belastungen treten durch starken Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Neuen Stiftingtalstraße (Bereich Billrothgasse und Stiftingtalstraße) gibt es bis zum 22.06. zwischen 8.30-16 Uhr eine Postenregelung.

In der Stiftingtalstraße (Bereich Hahnhofweg) wird eine Bushaltestelle und ein Fahrbahnteiler errichtet.

Die aktuelle Verkehrslage sehen Sie hier.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

4. Was sich in Graz tut

Der steirische Werbepreis Green Panther feierte sein 30. Jubiläum und zeichnete 25 Agenturen aus der Branche aus. Fünf Agenturen konnten übrigens gleich über mehrere Auszeichnungen jubeln.

Die Fußball-WM ist in Graz angekommen. Die Kleine Zeitung bietet in den nächsten vier Wochen einen Doppel(s)pass zwischen Karmeliterplatz und Freiheitsplatz - dieser wird als "Beach-Arena" zur Sandkiste.

5. Wohin?

Chiala Afrika Festival

Beim 15. Chiala Afrika Festival gibt es drei Tage lang wieder Live-Musik, Tanz und Shows sowie Workshops, kulinarische Überraschungen, uvm. Am Samstag gibt es die African Showtime Dancers & Acrobats , die Band Rising Fire , eine Modenschau , den Film " Revenir " und vieles mehr zu sehen.

Augarten, Graz. 15.-17. Juni. Tel. 0664 873 61 00





Beim 15. Chiala Afrika Festival gibt es drei Tage lang wieder Live-Musik, Tanz und Shows sowie Workshops, kulinarische Überraschungen, uvm. Am Samstag gibt es die , die Band , eine , den Film " " und vieles mehr zu sehen. Augarten, Graz. 15.-17. Juni. Tel. 0664 873 61 00 Springfestival Graz

Bis 17. Juni verwandelt das Springfestival Graz wieder

Tel. 0316 871 871 11



in ein vibrierendes Zentrum für elektronische Kunst und Musik. Über 100 internationale Acts begeistern jedes Jahr über 10.000 Besucher, die aus ganz Europa in die steirische Landeshauptstadt pilgern. Live-Konzerte, Performances, DJ Acts, Visual Art und interaktive Installationen zeigen ein Best-of der Szene. Hier kommen Sie zum ausführlichen Festivalprogramm. Verschiedene Orte, Graz. 13.-17. Juni. Tel. 0316 871 871 11

Alte Musik & Tanz

In ausgewählten Innenhöfen der Grazer Innenstadt wird am Samstag gemeinsam getanzt. Die Musik kommt von Studierenden des Instituts Alte Musik. TänzerInnen des Balletts der Oper Graz laden zu einer choreographischen Exkursion ein. Beginn: Brunnenhof (Herrengasse 32)

Tel. 0316 80 08 In ausgewählten Innenhöfen der Grazer Innenstadt wird am Samstag gemeinsam getanzt. Die Musik kommt von Studierenden des Instituts Alte Musik. TänzerInnen des Balletts der Oper Graz laden zu einer choreographischen Exkursion ein. Beginn: Brunnenhof (Herrengasse 32) Verschiedene Orte, Graz. 16. Juni., ab 13 Uhr Tel. 0316 80 08

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Grazer Zahlensalat



Mehr als 41 Übertretungen pro Tag, insgesamt 51.672 – so oft hat die Grazer Polizei im Vorjahr Autofahrer erwischt, die in der 30er-Zone schneller als erlaubt unterwegs waren. An sechs Standorten sollen stationäre Messgeräte angebracht werden: am Sternäckerweg, in der Rudersdorferstraße, der Babenbergerstraße, der Krottendorfer Straße, im Schwarzer Weg und in der Eckertstraße, die Schubertstraße gilt als Reserve.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.