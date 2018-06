Das kommt am Dienstag, dem 12. Juni auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Es wird noch einmal hochsommerlich. Ab Mittwoch kommt die Abkühlung © Tengg

1. Wetter

Der Dienstag beginnt freundlich und sonnig. Von Nordwesten nähert sich langsam eine Störung an, wobei Graz und der Süden noch verschont bleiben. Frühwerte bei 18 Grad, Höchstwerte bis 32 Grad. Am Mittwoch stellt sich unbeständiges Wetter mit Schauern ein und die Temperaturen gehen deutlich zurück. Es zeigt sich zunächst noch die Sonne, ehe man mit Gewittern rechnen muss. Frühwerte um 17 Grad. Höchstwerte vor den Gewittern bis zu 26 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Es bleiben sämtliche Schadstoffkonzentrationen auf niedrigem Niveau. Belastungen treten durch starken Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Neuen Stiftingtalstraße (Bereich Billrothgasse und Stiftingtalstraße) gibt es bis zum 22.06. zwischen 8.30-16 Uhr eine Postenregelung.

In der Stiftingtalstraße (Bereich Hahnhofweg) wird eine Bushaltestelle und ein Fahrbahnteiler errichtet.

Die aktuelle Verkehrslage sehen Sie hier.

Weitere Details und Baustellen.

4. Aufgeschnappt in Graz

Sie haben "ein knallrotes Gummibot", würde Wencke Myhre singen. Das Motorboot, das seit Tagen zwischen Murinsel und Erzherzog-Johann-Brücke pendelt, hat aber eine Mission: Mitarbeiter eines Vermessungsbüros prüfen und vermessen die Sohle der Mur.

5. Wohin?

Sommerkonzerte

Die Sommerkonzerte werden vom Johann Joseph Fux Konservatorium Graz veranstaltet und bringen am Dienstag folgende Acts auf die Bühne: Saxophon Quartett, Elisabeth Seitinger Band, Sebastian Haslinger Band, Simon Pieberl Band. Einlass: 18.30 Uhr

Natürliche & künstliche Intelligenz

Bei den "Grenzgesprächen zwischen Religion und Wissenschaft" werden die Hauptthesen eines Buches präsentiert und aschließend gemeinsam diskutiert. Diesmal geht es um Manuela Lenzens Publikation zur künstlichen Intelligenz, vorgestellt von Anton Grabner-Haider .

Open-Air-Kino

Kinofans können wieder das besondere Flair eines Open-Air-Kinos mitten in Graz genießen. Beim "Leslie Open"-Sommerkino werden über 70 verschiedene Filme gezeigt. Heute wird mit "Aus dem Nichts" ein Drama von Fatih Akin gezeigt. Wetterinfo: 0660/22 606 32

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Heute ist...



der Welttag gegen Kinderarbeit. 152 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren sind Kinderarbeiter. Der diesjährige Aktionstag will die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit für junge Menschen fördern.

7. In Graz für Sie da

