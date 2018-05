Facebook

Wir wünschen Ihnen einen schönen Feiertag! © Flickr/Priit Tammets

1. Wetter

Zu Christi Himmelfahrt ziehen vorerst kompakte Wolkenfelder über Graz. Am Nachmittag kommt zwar öfter die Sonne heraus, gleichzeitig bilden sich aber auch Quellwolken, wobei es wahrscheinlich trocken bleiben wird. Es wird wieder frühsommerlich warm, teils auch leicht schwül. Frühtemperaturen um 11 Grad, Höchstwerte bis zu 26 Grad. Der Fenstertag beginnt mit dichter Bewölkung. Tagsüber lockert es zeitweise auf, doch mit den Sonnenstrahlen bilden sich rasch wieder neue Quellwolken und einige Regenschauer und Gewitter. Eine Spur weniger warm, die Tageshöchsttemperaturen erreichen bis 24 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Die unbeständige Wetterlage wirkt sich günstig auf die Luftqualität aus - sämtliche Schadstoffkonzentrationen bewegen sich auch weiterhin auf frühlingshaft-moderatem Niveau. Aktuell gibt es eine erhöhte Pollenbelastung durch Gräser sowie durch Birke, Buche und Eiche.

3. Verkehr

gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse. In der Karl-Morre-Straße 82 kommt es wegen einer Kranaufstellung bis Ende Juli zu Spurumlegungen.

kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten. In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel

im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA) In der Steinbergstraße wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert.

4. Was Graz interessiert

Für alle, die am heutigen Feiertag schon an den nächsten Urlaub denken, hat die Kleine Zeitung einen besonderen Vorschlag: Bei der Aktion #spürdenfrühling werden fünf Leser samt Begleitung nach Lignano geschickt. Am 20. Mai steigt dort die exklusive Party "Austria Loves Ligi". Die Details zur Ticketverlosung finden Sie hier.

"Grünes Licht" für eine Ampel der andere Art gab es in Graz in der Annenstraße (Bereich Metahofpark). Bei der Straßenbahn-Ausfahrtsrampe ersetzt eine "unvollständige Ampel" den früheren Schutzweg. Hier finden Sie die Details zum Probelauf.

5. Ausgewählte Event-Tipps

Lendwirbel 2018

Als Grazer Nachbarschaftsfest lädt der "Lendwirbel" alle ein mitzuwirbeln. Das Stadtteilfest geht auf die Eigeninitiative der BewohnerInnen im Lend und Gries zuück. Das gemeinsame Anliegen ist es, den städtischen Raum zu nutzen und dadurch Teil einer öffentlichen Auseinandersetzung zu sein. Es geht dabei um die Frage: Wie kann das Zusammenleben bestmöglich funktionieren?

Informationen zum Programm finden Sie hier.

In einer Gesellschaft, die versucht die Dunkelheit möglichst permanent zu illuminieren, bietet dieses Konzept die seltene Gelegenheit, Finsternis in einem ästhetischen Kontext neu zu erleben. Zu Gast ist Michael Eisl, der neben einem Psychologieabschluss seit vielen Jahren in Bands und Projekten in den Bereichen Weltmusik, Jazz, Neue Musik und Singer-Songwriter in Graz aktiv ist. Seit 2016 liegt sein Fokus vor allem auf elektronischer und frei improvisierter Musik. Die "Dunkelkammer" dazu stammt von five-seasons und Michael Bruckner.

Forum Stadtpark, Graz. 9. Mai, 21 Uhr. Tel. 0316 82 77 34



Alle Termine für heute finden Sie hier.

6. Heute ist...

nicht nur Christi Himmelfahrt, auch der Weltzugvogeltag fällt auf den 10. Mai. Heuer wurden die beiden Kampagnen "International Migratory Bird Day" und der "World Migratory Bird Day" vereint, um auf der ganzen Welt das Wissen um und das Bewusstsein für die Notlage der Zugvögel zu stärken.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.