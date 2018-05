Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es bleibt unbeständig, wobei am Feiertag die Sonne den Ton angeben wird © Flickr/Priit Tammets

1. Wetter

Im Nahbereich eines Höhentiefs bleibt das Wetter am Mittwoch unbeständig. Zwar sollte in Summe der Sonnenschein dominieren, gerade am Nachmittag werden aber erneut regionale Regenschauer erwartet. Frühtemperaturen um 9 Grad, Höchstwerte bis 22 Grad. Am Donnerstag, zu Christi Himmelfahrt, setzt sich etwas stabilere Luft durch. Es ziehen zwar ein paar Wolkenfelder durch, trotz allem scheint meist die Sonne. Es sollte niederschlagsfrei bleiben, es wird aber leicht schwül. Frühtemperaturen um 11 Grad, Höchstwerte bis 26 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Die unbeständige Wetterlage wirkt sich günstig auf die Luftqualität aus - sämtliche Schadstoffkonzentrationen bewegen sich auch weiterhin auf frühlingshaft-moderatem Niveau. Aktuell gibt es eine erhöhte Pollenbelastung durch Gräser sowie durch Birke, Buche und Eiche.

3. Verkehr

In der Faunastraße 17-33 gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse.





gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse. In der Karl-Morre-Straße 82 kommt es wegen einer Kranaufstellung bis Ende Juli zu Spurumlegungen.

In der Kärntner Straße 96 werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt.





werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt. In der Köflacher Gasse im Bereich Köflacher Bahnhof bis Alte Poststraße wird bis 25.05. ein Geh- und Radweg errichtet. Die Sperre besteht in Richtung stadtauswärts ab Graz-Köflach-Bahnhof. Umgeleitet wird über die Eggenberger Straße - Alte-Poststraße.





im Bereich Köflacher Bahnhof bis Alte Poststraße wird bis 25.05. ein Geh- und Radweg errichtet. Die Sperre besteht in Richtung stadtauswärts ab Graz-Köflach-Bahnhof. Umgeleitet wird über die Eggenberger Straße - Alte-Poststraße. In der Krausgasse wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer).



wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer). In der Lustbühelstraße wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert.





wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert. In der Peter-Rosegger-Straße kommt es im Bereich der Straßganger Straße aufgrund einer Fernwärme-Anschlussgrabung bis zum 18.05. zu Spurumlegungen.





kommt es im Bereich der Straßganger Straße aufgrund einer Fernwärme-Anschlussgrabung bis zum 18.05. zu Spurumlegungen. In der Peterstalstraße 140-185 besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet.





besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet. In der Prangelgasse wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer)

Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert.





wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer) Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert. In der Puntigamer Straße kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten.





kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten. In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel

wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA)





im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA) In der Steinbergstraße wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert.

4. Was Graz interessiert

Gleich 14 Bauträger des Reininghaus-Projekts haben eine Petition an die Stadt Graz unterzeichnet. Gefordert werden unter anderem rasche Lösungen in drei Punkten: 1. Eine "Evaluierung und Anpassung" des einst im Gemeinderat beschlossenen Rahmenplans (Stichwort Tiefgaragenplätze). 2. Die Investoren fordern ein Quartiersmanagment ein. 3. Die Investoren wollen die Straßenbahn "als Rückgrat der Verkehrsinfrastruktur" sichergestellt wissen. Die genauen Details finden Sie hier.

5. Ausgewählte Event-Tipps

Sound & Bass-Wirbel

Passend zum Lendwirbel wirbelt es auch im p.p.c. an diesem Abend mächtig auf beiden Floors. Der Soundwirbel fegt über zwei Floors und bringt mit DJ Drone und LxSounder bei freiem Eintritt den idealen Mix aus Partyhits der letzten drei Jahrzehnte, Drum and Bass Sounds und Electro-Dance-Smashern für Tanzbegeisterte.

p.p.c., Graz. 9. Mai, ab 22 Uhr. Tel. 0316 81 41 41





Passend zum Lendwirbel wirbelt es auch im p.p.c. an diesem Abend mächtig auf beiden Floors. Der Soundwirbel fegt über zwei Floors und bringt mit DJ Drone und LxSounder bei freiem Eintritt den idealen Mix aus Partyhits der letzten drei Jahrzehnte, Drum and Bass Sounds und Electro-Dance-Smashern für Tanzbegeisterte. p.p.c., Graz. 9. Mai, ab 22 Uhr. Tel. 0316 81 41 41 "Rückkehr nach Afghanistan?"

Trotz der Proteste internationaler Menschenrechtsorganisationen halten viele europäische Regierungen Abschiebungen nach Afghanistan weiterhin für vertretbar. Der Vortrag von Friederike Stahlmann diskutiert die Argumente, die von beiden Seiten vorgebracht werden, bietet Hintergründe zur aktuellen Lage und den vielfältigen Sicherheitsrisken, und diskutiert die besondere Situation, vor der Rückkehrer stehen.

ReSoWi-Zentrum (15.21), Graz. 9. Mai, 18.30 Uhr. Tel. 0664 73 33 64 94



Alle Termine für heute finden Sie hier.

6. Heute ist...

passend zum "No Socks Day" von gestern folgt heute der internationale Tag der verlorenen Socke. Wer kennt ihn nicht, den großen ungelösten Alltagsmythos, wenn auf einmal die zweite passende Socke fehlt? Cosy Sox und Fanny Day trugen als Zeichen ihres Protests fortan jedes Jahr am 9. Mai jeweils verschiedene Einzelsocken.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.