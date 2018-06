Facebook

"Dunkel ist sie halt, sehr dunkel“, erzählte ein Bekannter, der seit Jahren in der Bürgergasse logiert. Bei blauem Himmel und wunderbarem Sonnenschein führte unlängst der Spaziergang zur Bürgergasse, die uns wahrlich keine Unbekannte ist, aber noch nie zuvor war es so aufgefallen: Ja, die Bürgergasse, die sich zwischen Palais vom Tummelplatz zur Stadtkrone mit Dom und Burgareal hinaufwindet, ist in weiten Teilen wie eine finstere Schlucht. Was vielleicht daran liegen mag, dass die Bauten in dieser Gasse im Kern vielfach aus finsterer Zeit stammen, dem Mittelalter.

