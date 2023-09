Kunasek: "Ohne Graz gewinnt man keine Wahlen"

Die FPÖ hat in Graz nur mehr einen Gemeinderat und versucht, im Hinblick auf die drei Wahlen 2024 in der Landeshauptstadt wieder Fuß zu fassen. Gelingen soll das unter anderem mit den drei As: Autos, Asylanten, Ausländer.