"Das Budget ist für heuer und für das nächste Jahr gesichert." Mit dieser Aussage wollen Bürgermeisterin Elke Kahr und Finanzstadtrat Manfred Eber (beide KPÖ) in der derzeitigen Budgetsituation beruhigen. Der Stadtrechnungshof hatte ja in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass das Budget in der derzeitigen Form nicht halten wird und dringend eine neue Mittelfristplanung eingefordert - sonst drohe 2023 eine Zahlungsunfähigkeit.