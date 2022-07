Der Bund wird erstmals bei Straßenbahnausbauten in Graz mitzahlen – damit ließ Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) im Februar in der Pressestunde aufhorchen. Tatsächlich will sich Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) mit 16 Millionen Euro an drei Tram-Projekten beteiligen: der Innenstadtentflechtung, dem teils zweigleisigen Ausbau der Linie 1 und jenem der Linie 5.