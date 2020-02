Die Traditionsmarke J. Hornig verlässt ihren Firmenstandort in der Waagner-Biro-Straße. Der Sitz wird ab 2021 "in den Süden von Graz" verlegt.

Johannes Hornig baut die Traditionsmarke weiter aus - und zieht um © Jürgen Fuchs

Nebenan wird eifrig an der "smart city" gebaggert und gebohrt und gehämmert. Ab 2021 wird die Adresse Waagner-Biro-Straße 39-41 ebenfalls zur Großbaustelle. Dort, wo jetzt noch die Traditionsmarke "J. Hornig" ihren Sitz hat, sollen dann Wohnungen entstehen. In Graz werde "zusätzliche Wohnfläche dringend gebraucht", so Geschäftsführer Johannes Hornig. "Wir haben uns deshalb entschieden, zusätzlichen Platz zu schaffen."