Liselotte Trummer mit ihrem Vater Walter am Kaiser-Josef-Platz. © Georg Tomaschek

Die Familie Trummer verkauft ihr Gemüse seit dessen Gründung auf dem Kaiser-Josef-Markt - mit Liselotte "Lilo" Trummer kommt bereits die fünfte Generation der Landwirte auf den Bauernmarkt. Um den Familienbetrieb in Eggersdorf kümmert sich Liselottes Bruder Walter, sie selbst versorgt die Kunden: "Ich stehe jeden Tag hier - das ganze Jahr über." Eine Stammkundin scherzt sogar: "Auch wenn es im Winter so viel schneit, dass sonst keiner am Markt steht." Dabei hilft Liselotte auch ihre jahrelange Erfahrung: Seit ihrem 2. Lebensjahr hat sie ihre Eltern zum Marktstand begleitet. Ihr Vater Walter unterstützt sie jetzt im Gegenzug an den geschäftigen Frei- und Samstagen.