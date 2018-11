Den Grazer Hilmteich ziert seit kurzem ein neues Bauwerk: das moderne Holzhäuschen ist ein Geschenk der Initiative "Besser mit Holz" an die Stadt.

Dieses vielseitig verwendbare Holzhäuschen ziert seit November den Hilmteich in Graz. © (c) CHRIS ZENZ

Wer dieser Tage am Hilmteich vorbeispaziert, wundert sich vielleicht über die neue Holzkonstruktion: Seit November steht an der beliebten Grazer Freizeit-Oase ein Holzhäuschen. Handelt es sich hierbei um eine Kunstinstallation oder ist es doch das modernste Bootshäuschen der Steiermark? Beides nicht ganz falsch: Das Bauwerk ist ein Geschenk an die Stadt Graz und kann im Sommer für den Bootsverleih und im Winter zum Schlittschuhwechseln verwendet werden. Die großzügigen Schenker sind die Partner der Grazer Initiative "Besser mit Holz".

Diese Initiative startete 1998 mit dem Zusammenschluss steirischer Holzbau-Betriebe und feiert somit dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Obmann Josef König erklärt: "Die sogenannte HolzCaba am Hilmteich ist unser Geburtstagsgeschenk an die Stadt!" Die Lehrlinge der teilnehmenden Betriebe konnten beim Bau außerdem wichtige Erfahrung sammeln. Landesinnungsmeister Oskar Beer hofft darauf, dass das Werk Grazer Bauherren inspiriert, an den Baustoff Holz zu denken.

Das Wichtigste aber ist: die Grazerinnen und Grazer sollen mit ihrem Geschenk in Zukunft viel Freude haben.