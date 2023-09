Zwei Bäuerinnen und 13 Bauern begeben sich in der 20. Jubiläumsstaffel von "Bauer sucht Frau" auf Partnersuche. "In den Hofwochen geht die Achterbahnfahrt der Gefühle jetzt so richtig los", verspricht der Sender ATV – ab dem heutigen Mittwoch, 13. September, um 20.15 Uhr werden auf ATV und auch am Streamingsender Joyn die neuen Hofwochen-Folgen gezeigt, dazu sieht man, was sich bei den Bäuerinnen und Bauern nach den Vorstellungsfolgen liebestechnisch so getan hat.

Nicole ist "Vollgas bereit", sich zu verlieben

Aus der Steiermark ist neben dem oststeirischen Jungwinzer Florian (20) auch eine Pferdebäurin aus Graz-Umgebung zu sehen: Die 23-jährige Nicole "lebt für ihre Pferde, doch sie sehnt sich auch nach einem starken Mann an ihrer Seite", heißt es. In der Sendung wurde sie mit der Bezeichnung "Die heißblütige Steirerin" versehen – und schon vorab sorgte sie für einen Staffelrekord: Mehr als 250 Bewerber wollten ihr den Hof machen. Von den Bewerbungen zeigt sie sich beeindruckt: "Dass sich so tolle und gutaussehende Männer bewerben, Wahnsinn. Ich bin Vollgas bereit, mich zu verlieben."

Gleich sieben Herren hat sie mit ihrer Schwester Lisa ausgesucht und auf ihren Hof eingeladen – dass sie gar nicht so viele Schlafplätze hat, löst sie auf originelle Weise, sie plant eine Pyjamaparty im Heubett: "Ich hab' dann auch ein aufregendes Outfit an. Eine heiße Angelegenheit heute."