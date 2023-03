Die Silbermedaille ist noch ganz frisch, sein Dank aber auch. WM-Teilnehmer Arvid Auner zeigte den Kindern der Thaler Arnold-Schwarzenegger-Volksschule, wie sehr Spaß Sport machen kann. Bei einer Trainingseinheit mit den 80 Kindern begeisterte er die Nachwuchssportler auch für den Junior Grazathlon.

Bürgermeister Matthias Brunner und VS-Direktorin Gundula Worsch freuten sich ebenso auf den prominenten Gast, der "das tolle Gefühl von Familie, Freunden und Bekannten unterstützt zu werden, an die Heimatgemeinde zurückgeben möchte", wie er selbst sagte.

Avid Auner in Thal © KK

Nach dem Saisonende Anfang April bereitet sich Auner bereits wieder auf die nächste Saison vor. Seine Ziele: Er will den Gesamtweltcup gewinnen und an den Olympischen Winterspielen 2026 teilnehmen. Auner wird heuer auch wieder beim Grawe Grazathlon, mjam Linzathlon und dem Innsbruckathlon am Start sein.

Bei den Volksschulkindern machte er indes Werbung für den kommenden Center West Junior Grazathlon am 16. Juni. Dafür baute er im Turnsaal der Schule einen Parcours auf, denn, "es geht um Spaß und um die strahlenden Gesichter der Kinder, wenn sie sich über die coolen Hindernisse hanteln. Das macht diesen Bewerb so besonders".