Eine ganze Reihe von Anschuldigungen prasselte zuletzt auf die Senecura-Verwaltung nieder, denn im Heim in Gratkorn sollen sich seit Jahren zahlreiche Verfehlungen abgespielt haben. Die Vorwürfe stammten von teils ehemaligen Mitarbeitern, die etwa vom sexuellen Missbrauch an einer Bewohnerin berichten, außerdem davon, dass ein Pfleger ihre Tabletten regelmäßig selbst eingenommen oder in den Müll geworfen habe.

Es kam zur Anzeige von fünf teilweise ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. "Die Staatsanwaltschaft Graz leitete umgehend die Ermittlungen ein", bestätigt Staatsanwalt Christian Kroschl. Freitagnachmittag bestätigt Kroschl dann allerdings, dass die Ermittlungen der Kriminalpolizei wieder eingestellt wurden. "Die Vorwürfe konnten nicht bestätigt werden." Die Staatsanwaltschaft prüfe nun das weitere Vorgehen.

Reaktion von Senecura

Die Senecura-Geschäftsführung reagierte zunächst betroffen auf die Vorwürfe und versicherte, dass "Hinweise ernst genommen und intern unter Beiziehung eines Arztes genauestens geprüft" wurden. Man arbeite "in voller Transparenz" mit den Behörden zusammen.

Senecura-CEO Anton Kellner stellt aber auch klar, dass „diese Vorwürfe schlicht und einfach falsch sind und jeglicher Grundlage entbehren. Offensichtlich fahren „anonyme Hinweisgeber“ aus völlig unnachvollziehbaren Gründen eine Schmutzkübelkampagne gegen bestimmte Mitarbeitende des Hauses in Gratkorn – wir können nur raten, welche emotionalen Rachegedanken da dahinterstecken. Das lassen wir uns nicht gefallen – denn der Schutz unserer Mitarbeitenden ist uns ebenso wichtig wie die bestmögliche Versorgung der Bewohner:innen, die in diesem Fall bestätigt wurde. Wir werden mit voller Härte gegen solche Verleumdungen vorgehen, sofort gerichtliche Schritte setzen und Klage einreichen.“

Mitarbeiter bestätigen Vorfälle

Indes meldeten sich weitere Mitarbeiter bei der Redaktion, die die Vorfälle bestätigten. Die Heimleitung sei demnach vor Monaten über die Vorfälle informiert worden, angeblich existieren auch schriftliche Protokolle. Man wolle weiterhin mit der Polizei bzw. Staatsanwaltschaft Kontakt halten, um die Sachlage aufzuklären.

Politische Reaktionen

NEOS-Gesundheitssprecher Robert Reif zeigte sich bestürzt über die Vorfälle. Der aktuelle Fall zeige, "wie wichtig die Bündelung der Heimaufsicht unter der Verantwortung des Landes ist. Ein entsprechender NEOS-Antrag wurde von der Landesregierung bereits angenommen, doch auf die Umsetzung wartet man bis heute." Deshalb erneuert der NEOS-Abgeordnete seine Forderung für eine rasche Zusammenführung der Heimaufsicht: “Die unterschiedlichen Zuständigkeiten erschweren derzeit objektive Kontrollen. Darunter leiden schlussendlich die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenwohn- und Pflegeheime und es kommt immer wieder zu solch unvorstellbaren Tragödien." Die Landesregierung müsse jetzt endlich handeln und die versprochene Bündelung der Heimaufsicht rasch umsetzen.

Der Grazer Gesundheitsstadtrat Krotzer stellt fest: "Das Überprüfungsnetz des Landes ist bei weitem nicht so dicht gewebt wie jenes der Stadt Graz. Wir haben ein engmaschiges Kontrollnetz für die 20 privaten Heime in Graz, das gut funktioniert.“ So finden in diesen Heimen jährlich zwei unangemeldete Kontrollen statt, dadurch sei man in der Lage zu prüfen, ob der Personalschlüssel wirklich eingehalten wird sowie Mängel rasch zu erkennen". Er stellt deshalb unmissverständlich klar: "Das gut funktionierende Kontrollsystem in Graz muss auch weiterhin autonom bestehen bleiben und darf nicht in der Baustelle des Landes aufgehen." Hintergrund dieser Feststellung ist seine Sorge, "dass die von Landesrätin Bogner-Strauss angekündigte Zentralisierung das Niveau nach unten drückt."

Die Grünen präsentierten bereits Anfang des Jahres ihren „Grünen Plan für eine gesunde Steiermark“, mit Lösungsvorschlägen, wie die Gesundheitsversorgung für die Steirer:innen nachhaltig sichergestellt werden kann. Zum Auftakt dieser Austauschgespräche sprechen Klubobfrau Sandra Krautwaschl und Gesundheitssprecher Georg Schwarzl mit Expert:innen aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich darüber, was es braucht, um das Pflegewesen in unserem Bundesland zukunftsfit zu gestalten. Am kommenden Freitag gibt es dazu einen Runden Tisch: 11 Uhr, Grünes Haus, Kaiser-Franz-Josef-Kai 70, 8010 Graz.