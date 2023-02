Montagnacht kurz nach halb zwölf Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Autal, Hart bei Graz, Raaba und FF Laßnitzhöhe zu einem Wohnhausbrand in Hart alarmiert. In einem Einfamilienhaus war ein Brand ausgebrochen - und zwar im Schlafzimmer, wie die Polizei am Dienstag bekanntgab. Der Brand hatte sich in weiterer Folge über die Zwischendecke und das Dach auf das gesamte Obergeschoß ausgebreitet.