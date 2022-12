Anfang Dezember sperrte Hizir Tokat das "Rucola Pizzeria & Kebap House" an der Hauptstraße in Kalsdorf auf. Der Besitzer Tuncay Cetinkaya hatte das Haus, in dem es früher ein anderes kleines Lokal gab, in den Monaten davor umfangreich saniert. Eingebaut wurde auch eine moderne Lüftungsanlage samt Kohlefiltern und einem Abluftrohr, das parallel zur Dachschräge geführt wird und weit über den First hinausragt. Die Kosten: "Gut 20.000 Euro", wie Cetinkaya betont.