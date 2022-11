Zeltlager, um geflüchtete Menschen in Österreich zu beherbergen? Dieses Thema sorgte in den letzten Wochen für viel Unruhe im Land. Aber wie ist die Lage in Graz und Umgebung? Wird das ehemalige Verteilzentrum in der Bellaflora-Halle in Feldkirchen wieder aufgesperrt, werden die beiden Bundesheime in Andritz und Puntigam aufgestockt? "Nein" und "nein", heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung.