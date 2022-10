Das Interesse an diesem Schnäppchen war und ist enorm: Nördlich von Graz steht derzeit ein voll eingerichtetes, rund 100 Quadratmeter großes Holzhaus zum Verkauf. Um exakt 24.990 Euro wird es auf der Verkaufsplattform "willhaben.at" angepriesen – inklusive gut ausgestatteter Küche, gemütlichen Wohnzimmers, Sauna und weiterer Zimmer. Das Haus in einer idyllischen Lage am Wald verfügt auch über eine Holzterrasse.

"Wir haben extrem viele Nachfragen, der Preis ist ja wirklich niedrig", bestätigt Immobilienmaklerin Yvonne Nowak (Firma Immo Vice), die vor einigen Monaten mit dem Verkauf betraut wurde. Wobei die meisten Interessenten bei genauerer Nachfrage aber abwinken. Das gemütliche Wochenendhaus muss nämlich bis Ende Oktober komplett ausgeräumt und abgetragen werden. "Ansonsten muss es abgerissen werden und das wäre wirklich schade", meint Nowak.

Dies bestätigt auch Manuel Kornberger: Er hatte vor rund zwei Jahren das Wochenendhaus mitsamt 1800 Quadratmetern Grund erworben. Das Gebäude permanent zu bewohnen, sei für ihn aber kein Thema: So gibt es als Heizung nur einen kleinen Holzofen, die Einteilung der Räume sei nicht optimal, letztlich sei zu wenig Platz.

Neubau geplant

Deshalb möchte er auf dem Grundstück ein neues Haus errichten lassen. Einen gültigen Baubescheid gibt es längst, Kornberger hofft auf einen schnellstmöglichen Baubeginn, im besten Fall noch heuer. Zuvor steht aber eben noch das bestehende Haus im Weg.

Er veräußerte das alte Haus an jene Baufirma, die sein neues Haus errichten wird – und diese versucht nun, das Gebäude loszuwerden. "Die Baufirma könnte natürlich auch den Abtransport organisieren", bietet Yvonne Nowak an. Sie hofft auf einen baldigen Verkauf: "Es ist wirklich schon dringend."

