"Wunderschönes Holzhaus mit kompletter Einrichtung, 100 Quadratmeter, Küche, mehreren Zimmern und Sauna": Diese Immobilie in einer idyllischen Lage in Gratkorn in der Nähe von Graz wird derzeit auf der Plattform Willhaben.at angeboten. Das Haus ist demnach komplett eingerichtet und hat auch einen Garten. Das Beste: Es wird um 24.990 Euro angeboten. Ein Schnäppchen – mit einem Haken. Das gemütliche Wochenendhaus muss bis Ende Oktober komplett ausgeräumt und abgetragen werden, sonst wird es abgerissen.

Das Innere des Holzhauses in Gratkorn © Willhaben

Das ist aber nicht die einzige ungewöhnliche Immobilie, die derzeit auf Willhaben.at in Graz und Umgebung angeboten wird. Verkauft wird dort unter anderem ein Zinshauskomplex in der Heinrichstraße um wohlfeile 6,59 Millionen Euro, eine Villa am Rosenberg um 2,4 Millionen Euro und ein Haus in der Griesgasse, in dem sich gleich mehrere Lokale befinden.

Die billigste Immobilie: Befindet sich in Graz-Andritz, kostet knapp 24.000 Euro und hat einen wunderbaren Garten.

Finden Sie untenstehend einen kleinen Streifzug durch Willhaben.at: Immobilien zum Träumen, Staunen, aber vielleicht auch zum Kopfschütteln.