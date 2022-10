Der Grundsatz ist bekannt: je mehr versiegelte Fläche, desto wärmer. Das führt vor allem in Städten zu wahren Hitzeinseln. Jetzt wurde beim Zamg-Forschungsprojekt „Lucretia“ versucht, für Graz und Wien Zahlen zu nennen: „Eine Umwandlung von Acker- in Industriefläche führt zu einem durchschnittlichen Anstieg von bis zu zwölf Sommertagen pro Jahr, also Tage mit mehr als 25 Grad“, so Stadtklima-Expertin Maja Zuvela-Aloise.