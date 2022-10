Es war eine traurige Nachricht, als die Öffentlichkeit vom Tod des St. Oswalder Bürgermeisters Andreas Staude erfuhr. In seine Fußstapfen trat – nach Rücksprache mit seiner Frau – vor rund zwei Wochen Jürgen Konrad. Er wurde vom Gemeinderat zum neuen Bürgermeister in St. Oswald gewählt und durch Bezirkshauptmann Andreas Weitlaner angelobt. Zugleich ist der SPÖ-Politiker Konrad aber auch stellvertretender Amtsleiter in der Nachbargemeinde Gratwein-Straßengel, was nun für Gesprächsstoff sorgt, manche sehen in den beiden Rollen einen Interessenskonflikt.