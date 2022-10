Vor fünf Jahren backte sich Bianca Lackner-Wohlgemuth an die Hobbybäcker-Spitze: Sie erreichte in der beliebten Backshow "Das große Backen" auf Sat.1 Platz zwei – und ist, obwohl in der Sendung unglaublich viele talentierte Hobbybäckerinnen und -bäcker auftreten, bislang die einzige, die nach der Sendung ihr Hobby zum Beruf gemacht hat.