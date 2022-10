An zwei verschiedenen Bankomaten hat ein Unbekannter Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro abgehoben. Nun hat die Polizei die Bilder aus der Überwachungskamera als Fahndungsfotos veröffentlicht - denn der Mann steht im Verdacht, eine gestohlene Bankomatkarte verwendet zu haben. Gestohlen soll er die Geldtasche am Vormittag des 12. Juli 2022 bei einem Drogeriemarkt in Gratwein einer 69-Jährigen haben. In der Geldbörse befanden sich rund 250 Euro Bargeld sowie eine Bankomatkarte, die er eben zum Abheben benutzte.

Nach diesem Mann wird nun gesucht © LPD

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete nun die Veröffentlichung der angeschlossenen Lichtbilder an, die den mutmaßlichen Täter bei der Behebung des Bargeldes zeigen.

Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen sind erbeten an die Polizeiinspektion Gratwein, 059133/6137.