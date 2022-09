Neuer Bürgermeister in der kleinen Gemeinde St. Oswald bei Plankenwarth (Bezirk Graz-Umgebung): Jürgen Konrad wurde Mittwochabend im Gemeinderat einstimmig zum neuen Bürgermeister gewählt. Er folgt damit dem am 7. September an einer schweren Krankheit verstorbenen Andreas Staude nach. Bezirkshauptmann Andreas Weitlaner gelobte Konrad in der Gemeinderatssitzung an.