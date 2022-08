Der am Donnerstag plötzlich hereingebrochene Sturm überraschte viele. Nicht nur, dass von 70 Freiwilligen Feuerwehren in Graz Umgebung laut Sprecher Herbert Buchgraber ganze 56 im Einsatz waren und 340 Einsätze bewältigen mussten. Auch im Schwarzl Freizeitzentrum brach gegen 17 Uhr das "völlige Chaos" aus. Jedenfalls wird es so von einigen Badegästen geschildert.