Okay, wichtig ist, dass Sie ein Radl haben (und auch mitbringen). Denn die Gemeinden Hart bei Graz, Gössendorf, Fernitz-Mellach, Hausmannstätten und Raaba-Grambach planen eine große Rundfahrt, die von umfangreichem Unterhaltungsprogramm begleitet wird. Gestartet wird am 17. September um 9.30 Uhr in Hart bei Graz. Die Rundfahrt führt durch die fünf Gemeinden und endet schließlich wieder in Hart, wo die teilnehmenden Pedalritter als große Radlerparade willkommen geheißen werden.

Das Motto lautet „Mix and Move – klimafreundlich mobil“, von der Radwaschanlage, kostenlosem Fahrradservice bis hin zu Praxiskursen fürs E-Bike-Fahren, einem S-Bahn-Infobus und Testfahrten mit E-Bikes und E-Autos wird allerhand geboten.

Die fünf Gemeinden, die das Radlertreffen arrangieren haben sich bekanntlich zur KEM-Region vereinigt und verfolgen gemeinsame Klima- und Energiestrategien, die zum Markenzeichen der Region werden sollen.