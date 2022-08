Die Heizkosten steigen exorbitant, Strom wird teurer, Lebensmittel, Benzin – kurzum, bis zum Herbst ist mit quasi unkontrollierten Teuerungswellen zu rechnen. Das Land Steiermark stellt einen 10-Millionen-Euro-Bonus als Antiteuerungspaket zur Verfügung, die Kommunen tun, was sie können – wie berichtet, unterstützt etwa Gratkorn alle Eltern von Taferlklasslern mit einem 70-Euro-Schulstartgeld.

In Gratwein-Straßengel berät der Gemeindevorstand am kommenden Dienstag über neue Sozialleistungen.