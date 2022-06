Die Sendeanlage in Dobl gehört zu den eindrucksvollsten Gebäuden des Landes. Auf einem Hügel südwestlich von Graz hatten die Nazis zwischen 1941 und 1943 die pompöse Anlage errichtet, die allerdings optisch an einen Gutshof erinnern sollte. Tatsächlich blieb das Gebäude später von Bomben verschont. Schon ab 1941 wurde über Mittelwelle Propaganda vom Nordkap bis nach Nordafrika. Möglich machte dies auch ein 156 Meter hoher Antennenturm, das höchste Bauwerk der Steiermark. Beiträge wurden in Dobl zu Kriegszeiten aber nicht produziert, sondern nur übertragen.