Keine Köche, Wirt schließt"Man hat unseren Berufsstand über die Jahre kaputt geredet"

Arno Krautner wird im Feldkirchnerhof bei Graz nicht mehr auskochen © Juergen Fuchs

„Ich bin jetzt 32 Jahre in der Branche. Ich habe 7000 Euro für Stelleninserate bezahlt. Ich finde keine Leute, ich habe die Nase voll. Wir sind in der Gastronomie machtlos, man hat unseren Berufsstand über die Jahre kaputt geredet.“ Arno Krautner, der den renommierten Feldkirchnerhof in Feldkirchen südlich von Graz führt, machte gestern seinem Ärger Luft. Zuvor musste er Anfang Oktober mangels Mitarbeitern in der Küche den Restaurantbetrieb einstellen. „Dabei läuft unser Betrieb sehr gut, wir haben volle Auftragsbücher, hätten allein mehr als 50 Weihnachtsfeiern gehabt.“