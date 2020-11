Facebook

Corona-Tests in der Region: So viele Infizierte gibt es © Yauhen - stock.adobe.com

Seit 11. November listet das Land Steiermark die aktiven Corona-Fälle pro Gemeinde auf. So sieht es mit 18. November (7 Uhr) aus: Es gibt in Graz-Umgebung keine einzige Gemeinde mehr mit null Infizierten. Am meisten Infizierte zählt man natürlich in Graz (2706). In den 36 Umgebungs-Gemeinden führen Premstätten (106 Infizierte), Gratwein-Straßengel (104 Infizierte) und Seiersberg-Pirka (103 Infizierte) diese Liste an.