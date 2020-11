Gemeinden im Zorn„Wir müssen jetzt Gegenwehr zu Tourismusplänen zeigen“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl bekommt es mit viel Gegenwind aus den Gemeinden rund um Graz zu tun © STMK/Wolf

Die geplante Auflösung der örtlichen Tourismusverbände durch das Land und die Gründung von elf Tourismus-Großregionen im kommenden Herbst sorgt nach wie vor für Unmut und sogar Verbitterung in den Regionen: „Das Land hat nichts aus den Gemeindestrukturreformen gelernt. Wir wurden nicht in die Entscheidungsfindung eingebunden. Das ist eine Missachtung unserer bisherigen Leistungen. Die neuen Einheiten sind einfach viel zu groß“, ärgert sich etwa Hannes Kogler, Bürgermeister in St. Radegund. In einem Schreiben an die zuständige Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl will man im Schöcklland nun etwas Dampf ablassen.