Im Stift Rein befindet sich das BG Rein © Jürgen Fuchs

Soll durch die Marktgemeinde Gratwein-Straßengel am Standort der Volksschule Eisbach-Rein ein Turnsaal mit Mehrzwecknutzung errichtet werden?“ So lautet die Frage zur Volksabstimmung am 8. November im Ortsteil Eisbach. Kommende Woche wird es dazu eine Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle Straßengel geben – denn: Die Wogen gehen hoch.