In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

In Zeiten von Ausgeheinschränkungen und Entbehrungen setzt Unternehmer aus Gratwein-Straßengel auf die Online-Abwicklung für regionale Auslieferer. "Wir wollen kein Kapital aus der Krise schlagen", wird betont.

Hoffung auf schnelle Lieferservice-Abwicklung in Zeiten der Krise © Fotolia

Seit Dienstag Mittag macht ein Web-Entwickler aus Graz auf ein Service aufmerksam, "dass möglicherweise gerade jetzt vielen Unternehmern sehr helfen könnte". Hannes Etzelsdorfer von Codemiq bietet das Einrichten eines regionalen Online-Shops an. "Ich will aber kein Kapital aus der Krise schöpfen, biete die Leistung weit unter dem Marktwert an. Mir geht es um rasche, schnelle Hilfe."