Die Ehrenamtlichen und die politischen Verantwortlichen vor dem Kostn-Nix-laden © Linni

Was mit Kleidertausch-Veranstaltungen und einem Repair-Café begann, findet nun in Hitzendorf einen weiteren Beitrag zur Ressourcenschonung: Am vergangenen Wochenende wurde ein Kost-Nix-Laden im Hitzendorfer Jugendzentrum eröffnet. Dazu luden Sozialreferent Walter Rönfeld (Grüne) und Jugendreferent Andreas Riegler (ÖVP) zum ersten gemeinsamen Schmöckern in die Räumlichkeiten. Ein Team von mehr als zehn Ehrenamtlichen wird den Shop betreuen, die eingehende Ware sortieren und dafür Verantwortung tragen, dass stets Ordnung herrscht.