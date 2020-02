Wer zur Wahl am 22. März antritt, ist seit heute (13 Uhr) fix. Die Listen liegen in den 36 Gemeindeämtern von Graz-Umgebung auf. Teils wurde bis zuletzt um Kandidaturen gerungen.

Am 22. März wird in den Gemeinden gewählt © APA/HELMUT FOHRINGER

Rund um Graz wird es in den kommenden Wochen politisch rund gehen. Wenn am 22. März 2020 die Gemeinderatswahl vonstatten geht, wird der Wahlkampf da und dort recht heftig gewesen sein. Seit heute, 13 Uhr, müssen alle Listen für die Kandidaturen in den 36 Gemeinden im Bezirk feststehen. Bis zuletzt wurde bei den kleinen Parteien da und dort noch hitzig um Kandidaten gerungen. Die größeren Parteien taten sich leichter, vielfach gab es in den letzten Wochen bereits offizielle Vorstellungen.