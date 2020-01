Facebook

Starker Tobak am Badesee © Juergen Fuchs

An der Copacabana hängt der Haussegen schief, die Gräben zwischen Besitzer, Bewohnern, Immobiliengesellschaften, Badegästen und schließlich Behörden werden immer tiefer. Die Liste der Beschwerden und Beschuldigungen ist lang und liest sich (in Kurzfassung) wie folgt:

An der Ostseite droht der Grundeigentümer Copacabana-Besuchern Klagen an, sollten sie den Weg um die Badeanlage betreten. Der Bereich ist eingezäunt.