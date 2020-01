Kleine Zeitung +

Bis zu 50.000 Euro pro Stück Der Kampf um Buswartehäuschen am Stadtrand

Vizebürgermeister aus Weinitzen setzt sich für Errichtung von Buswartehäusern am Stadtrand ein. In der Stadt gibt es eine Abfuhr – diese Wartehäuschen seien zu teuer, außerdem gebe es zuwenig Fahrgäste in Andritz und Mariatrost.