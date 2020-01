Facebook

Eine Baurestmassendeponie wird zur Premstättner Polit-Causa © Gery Wolf

Der Weihnachtsfrieden gleitet in Premstätten in eine heftige Jännerdepression über. Eine geplante Baurestmassendeponie stürzt die Kommune in eine hart geführte Debatte.