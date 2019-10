Facebook

Frau Hartlieb Menschenseite Interview Bücherei Hartlieb by Akos Burg Portrait © Burg

Der Literaturherbst in Frohnleiten ist in Graz-Umgebung bereits eine Institution. Am Montag (21.10., 19 Uhr) startet er sogleich mit dem Stargast: Petra Hartlieb, Buchändlerin und Autorin aus Wien wird - da muss man kein Prophet sein - für ausverkauftes Haus bei Buch & Co sorgen. Mit ihren Büchern "Sommer in Wien" und "Meine wundervolle Buchhandlung" entführt sie in die (nicht immer) herrliche Welt der Geschichten, den Traum von der eigenen Buchhandlung träumt sie aber konsequent weiter. Übrigens: Wer einmal in "Hartliebs Bücher" in der Wiener Währinger Straße gewesen ist, der ist sowieso "verkauft". Fazit: ein Fixtermin für Bibliophile!