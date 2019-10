Facebook

Malerischer Erholungsraum in Straßengel © Preis

Mit dem Schlagwort der "Spielplatzoffensive" versucht SP-Gemeinderat Gernot Papst in Gratwein-Straßengel schon seit Jahren, die Jugend ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Zuletzt ist ihm die lange avisierte Sanierung des Sportplatzes in Straßengel gelungen sowie die Eröffnung der Sportanlage in der Siedlungsstraße in Gratwein. Auf Initiative des Jugend- und Sportausschusses, deren Obmann Papst ist, wurde gestern nun auch die neue Sportanlage im Park von Straßengel offiziell eröffnet.