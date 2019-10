Facebook

Der Rotary Club Graz-Süd ermöglicht an Schulen in Graz und Umgebung gratis "Radelchecks" © Julian Melichar

Das Fahrrad eines Kindes ist weit mehr als bloßes Fortbewegungsmittel. Der Drahtesel ist in der Regel treuer und ständiger Begleiter. Über Stock und Stein, Wald und Wiesen. Und natürlich legen auch viele Kinder den Schulweg auf dem Fahrrad zurück. Damit die viel verwendeten Velos in einem Unfall nicht vorzeitig schlapp machen, testet der Rotary Club Graz Süd diese derzeit, in Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Unfallversicherung (AUVA), der Grazer Wechselseitigen Versicherung (GRAWE) und der Radlobby (ARGUS), auf ihre Verkehrstüchtigkeit.